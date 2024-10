Rio Grande do Sul Ciclone extratropical “potencialmente perigoso” deve atingir o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Nesta terça-feira (22), os três Estados do Sul já têm aumento na tendência de pancadas de chuva. Foto: Alex Rocha/PMPA Nesta terça-feira (22), os três Estados do Sul já têm aumento na tendência de pancadas de chuva. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Um ciclone extratropical potencialmente perigoso deverá passar pelo Sul do Brasil nesta semana, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. São esperadas tempestades e ventos fortes nesta quinta-feira (24) em todos os Estados da região – especialmente no Rio Grande do Sul.

A Climatempo informa que, a partir desta quarta (23), já deve ocorrer “acentuada queda da pressão atmosférica” sobre o Norte da Argentina, caminhando para a formação de uma frente fria e o ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul na quinta.

Ainda conforme a empresa de meteorologia, o ciclone previsto tem chamado a atenção de meteorologistas por ter potencial para alcançar pressão atmosférica muito baixa no seu centro, abaixo de 1.000 hectopascais (hPa). Os especialistas consideram que centros de pressão atmosférica com 1.000 hPa ou menos têm maior potencial para provocar tempestades com ventos muito fortes.

Nesta terça (22), os três Estados do Sul já têm aumento na tendência de pancadas de chuva. Essa precipitação deve se intensificar ao longo da semana, assim como o tempo frio. A mínima deverá ser de 18ºC e a máxima de 23ºC em Porto Alegre na sexta-feira (25), e de 16ºC e 20ºC no sábado (26).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), um ciclone é uma movimentação circular de ventos no sentido horário, que ocorre em um local de baixa pressão atmosférica. Os ciclones se dividem em três categorias:

* Tropicais: Mais perigosos, acontecem nos trópicos e geralmente não estão associados a frente frias.

* Extratropicais: São formados em locais fora dos trópicos, e são os mais comuns no Brasil. Acontecem ao longo de todo o ano, mas são especialmente típicos do inverno.

* Subtropicais: Combina características típicas dos dois outros tipos de ciclones, e não costumam estar associados a frentes frias.

Para a formação de um ciclone extratropical, é necessário “um centro intensificado de pressão baixa, e características meteorológicas associadas, como uma frente fria.” Apesar do prognóstico, não há previsão de alerta de segurança para o Rio Grande do Sul durante o período de duração desse ciclone.

Segundo a Defesa Civil, em caso de ciclones, é possível se proteger tanto dentro quanto fora de casa.

* Se você estiver fora de casa, é necessário se manter longe de árvores ou fiações elétricas e proteger a cabeça para evitar a queda de granizo;

* Se estiver dentro de casa, mantenha-se longe de janelas ou portas de vidro, que podem explodir devido à pressão feita pela tempestade. Busque se proteger debaixo de mesas ou objetos resistentes.

* Se morar ou estiver em um prédio, se refugie nos andares mais baixos.

