Inter Após 11 jogos de invencibilidade, Roger Machado diz que o Inter ainda sonha com título

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Roger Machado diz que mesmo reconhecendo dificuldade de brigar pelo topo da tabela ainda é possível Foto: Ricardo Duarte/Inter Confronto direto contra o Flamengo poderá ser definitiva em uma possível vaga direta para a Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter está há 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A boa fase do Colorado faz com que a torcida e a comissão técnica sonhe com um possível título. Roger Machado diz que mesmo reconhecendo dificuldade de brigar pelo topo da tabela ainda é possível.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no último sábado (26), o Inter está há 12 pontos do primeiro colocado Botafogo. Na próxima quarta-feira (30), a equipe enfrenta o Flamengo em jogo atrasado da 17° rodada.

“A gente sabe que a realidade é bem difícil. Mas nós temos o direito de almejar algo, quem sabe, mais que o G-4. A nossa sequência nos permite”, disse Roger.

“Temos 11 jogos de invencibilidade. Matematicamente é possível, mas a distância é muito grande. É permitido sonhar? É! Até que matematicamente não haja mais possibilidade a gente pode se colocar nessa condição. A gente sabe que se buscar a vaga direta na Libertadores o mais rápido possível, vai nos colocar para frente. Essa sequência de bons resultados nos impulsionou da 13ª posição para ir se consolidando entre os seis”, completou o técnico.

A partida contra o Flamengo será um confronto direto na briga pelo G4 do Campeonato e pela vaga direta na Copa Libertadores de 2025.

“A gente projeta o mais rápido possível conseguir a vaga para a Libertadores. O quanto antes a gente conseguir, mais próximos estaremos dos que estão na frente. Se permitir que a gente sonhe, podemos pensar nisso. A gente sabe que a realidade é bem difícil. Mas nós temos o direito de almejar algo, quem sabe, mais que o G-4. A nossa sequência nos permite isso. Mas temos a humildade e os pés no chão. Sabemos que a distância é grande. Mas quando a gente engatou essa sequência, estávamos a 10, 11 pontos do sexto ou quinto lugar. É possível. Mas a nossa meta imediata ainda é a classificação direto”, afirmou Roger.

