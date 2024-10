Grêmio Renato Portaluppi diz que “ouvirá a torcida” sobre renovação com o Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Técnico ainda tem futuro indefinido no Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Técnico ainda tem futuro indefinido no Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Portaluppi tem seu futuro indefinido no Grêmio. Em partida contra o Atlético-GO, onde o Tricolor venceu por 3 a 1, pelo Brasileirão, o treinador foi vaiado e afirma que “ouvirá a torcida” em caso de possível renovação.

Se a saída foi definida, será a primeira vez em 10 anos que Renato não tem seu contrato renovado ao final da temporada. A última vez foi em 2013, onde o então presidente Fábio Koff e o treinador entraram em um acordo para sua retirada do cargo.

Ao ser perguntado se gostaria de ficar para 2025, Renato respondeu:

“Pode ter alguém tão gremista quanto eu. Mas ninguém é mais gremista do que eu. Que fique bem claro. Eu acho que os números falam por mim. É só vocês verem o que ajudei a fazer nesses anos no clube. O quanto que já dei de alegria para nossa torcida. Vocês nunca ouviram da minha boca “quero ir embora do Grêmio”. Vocês nunca vão ouvir. Eu posso conversar com o meu presidente, com meu executivo, com meu vice-presidente e juntos tomarmos a decisão. Agora, falar que eu quero ir embora, jamais”, garantiu Renato.

“Jamais vou ficar no lugar quando eu acho que estou atrapalhando. Jamais. Eu não estou falando que eu vou embora e nem que eu vou ficar. Minha cabeça está voltado nesses últimos jogos do Brasileiro”, disse o treinador.

2024-10-28