Futebol Após 12 anos, grandes clubes não correm risco de rebaixamento no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

A última vez em que os clubes mais tradicionais escaparam do rebaixamento antes da última rodada foi em 2010. (Foto: Reprodução)

Ao vencer o Bragantino por 2 a 0, na última segunda (17), o Santos atingiu o sonhado número de 43 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Para especialistas e matemáticos, esse é considerado o divisor de águas para saber se um clube irá escapar ou não do risco de rebaixamento.

Com mais seis rodadas a serem disputadas, é seguro dizer que o alvinegro permanecerá na primeira divisão em 2023. Assim como todos os outros clubes considerados grandes que disputam a atual edição do torneio. Mas essa situação não é comum.

A última vez em que os clubes mais tradicionais escaparam do rebaixamento antes da última rodada foi em 2010, quando Vitória, Guarani, Goiás e Grêmio Barueri foram rebaixados. O grande pior colocado foi o Flamengo, que ficou na 14ª colocação. No entanto, antes da 38ª rodada do torneio, o rubro-negro já estava matematicamente livre do risco de queda.

É a primeira vez em 12 anos que os clubes que compõe o G-12 (Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Internacional) não estão lutando contra o rebaixamento. Analisar essa questão, no entanto, varia de como será vista a tabela.

É possível ver com bons olhos e dizer que todos do G-12 estão fazendo campanhas suficientes para não terem sustos. Neste momento, apenas Ahtletico (6º lugar), América-MG (7º lugar) e Fortaleza (9º lugar) não fazem parte desse grupo e estão ocupando a primeira página da tabela de classificação. O Santos, que escapou da queda na rodada anterior, ocupa a 12ª e é o último entre os do G-12.

Mas também é possível ver com cautela porque as duas últimas edições do Brasileiro foram marcadas por uma enormidade de clubes grandes na Série B. Neste ano, Cruzeiro, Grêmio e Vasco estão na segunda divisão. Ou seja, apesar do termo G-12, temos apenas nove grandes na principal divisão do futebol brasileiro. Com menos clubes tradicionais na disputa, são menores a chances de vermos algum grande se enrolando.

Libertadores

Com o Palmeiras bem consolidado no topo da tabela e perto de concretizar a conquista do título do Brasileirão, a briga por uma vaga na Libertadores é a que agita a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. No momento, o Brasil tem, oficialmente, sete vagas para a competição internacional do ano que vem.

Mas como Flamengo e Athletico-PR, que fazem a final da edição de 2022 daqui uma semana, estão entre esses sete no momento, são grandes as chances de que o campeonato possa ter um G8. Atualmente, o cenário é de seis times brigando por duas vagas.

