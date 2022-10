Futebol Seis times devem brigar até o fim do Campeonato Brasileiro por duas vagas na Libertadores

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os favoritos na corrida pela classificação, são Fortaleza e Atlético-MG, que se enfrentam nesta segunda (24). (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o Palmeiras bem consolidado no topo da tabela e perto de concretizar a conquista do título do Brasileirão, a briga por uma vaga na Libertadores é a que agita a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. No momento, o Brasil tem, oficialmente, sete vagas para a competição internacional do ano que vem.

Mas como Flamengo e Athletico-PR, que fazem a final da edição de 2022 daqui uma semana, estão entre esses sete no momento, são grandes as chances de que o campeonato possa ter um G8. Atualmente, o cenário é de seis times brigando por duas vagas.

Uma das grandes decepções da competição, o Atlético-MG figura na sétima colocação do Brasileirão. Se o Galo até começou bem a temporada, com o título da Supercopa e do Campeonato Mineiro, depois o time foi só ladeira abaixo e não conseguiu nem chegar perto de disputar os principais títulos.

“A gente tem um aproveitamento de segundo turno muito ruim, somos todos culpados. Não sou de apontar um dedo para um jogador. Tem que ver as coisas com otimismo. Vamos buscar essa vaga direta, se Deus quiser. Faltam seis jogos”, falou Cuca, técnico do Atlético-MG.

Por todo o cenário, com o investimento feito e os títulos conquistados ano passado, pensar em terminar 2022 só com uma vaga na pré-Libertadores já é motivo de frustração para os atleticanos. Nem isso, então, pode ser considerado um desastre no clube mineiro.

Jogos complexos

As chances que têm Fortaleza e América-MG mostram que os números levam muitas coisas em conta além da pontuação atual dos times, como explica o matemático Gilcione Nonato, do Departamento de Matemática da UFMG.

“Nem sempre um time com uma pontuação melhor possui mais chances. O Fortaleza é o vice-líder do returno, venceu o América em Belo Horizonte. O time vive um momento melhor”, explicou Nonato, lembrando a vitória do time de Vojvoda sobre o de Vágner Mancini no último fim de semana por 2 a 1.

O Fortaleza possui uma tabela teoricamente mais tranquila do que a do América. Por mais que tenha dois confrontos diretos pelo G8, contra Atlético-MG em casa e Santos fora, o Leão também enfrentará Coritiba e o Atlético-GO, times que brigam contra o rebaixamento, no Castelão.

“Gostei muito de jogar a Libertadores. Deixou um aprendizado para a gente, passamos da primeira fase. Agora o Fortaleza tem obrigação de brigar para estar na Copa (Libertadores) novamente, sem esquecer os objetivos principais. Temos que seguir na série A e continuar crescendo”, afirmou Juan Pablo Vojvoda, que entrou para a história como primeiro técnico a levar o Fortaleza para uma Libertadores.

Abaixo, estão São Paulo e Botafogo, que se enfrentaram recentemente no Morumbi. Embora o alvinegro tenha levado a melhor no confronto por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares, o tricolor conseguiu ultrapassar o time carioca com a vitória por 3 a 1 contra o Coritiba, na última quinta (20), em jogo atrasado da 29ª rodada.

Com 39,4% de chances de classificação pelo G8, o time de Rogério Ceni, que começou a temporada apostando tudo na vaga pelo Brasileirão, voltou as atenções para a competição nacional depois do vice-campeonato da Sul-Americana. Do outro lado, os comandados de Luís Castro começaram o ano falando em permanência na Série A, mas o ótimo desempenho fora de casa credencia o Bota, que joga neste domingo (23) contra o Fluminense, para brigar pela oitava colocação.

“(É) muito estudante para pouca vaga na faculdade. Se a vitória vier (o São Paulo visita o Juventude), vamos fazer análise. Mas impossível prever com tanta gente disputando”, falou Rogério Ceni.

Décimo segundo com 43 pontos, o Santos, que tem clássico contra o Corinthians também neste domingo, fecha a briga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol