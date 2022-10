Futebol Manchester United se prepara para saída de Cristiano Ronaldo: já aceita empréstimo e até pagar parte do salário do jogador

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Rumores dão conta de que o Manchester aceitará ceder o atleta por empréstimo. (Foto: Reprodução)

O Manchester United não recebeu nenhuma investida oficial por Cristiano Ronaldo, apesar de estar aberto à saída de graça do português desde a última janela de transferências, segundo fontes confirmaram à ESPN. O craque não jogou o clássico contra o Chelsea, que aconteceu neste sábado (22), em Stamford Bridge.

O atacante foi barrado por Erik ten Hag como punição por se recusar a entrar em campo no segundo tempo da vitória por 2 a 0 diante do Tottenham, na quarta-feira (19). Cristiano Ronaldo também irritou o treinador ao deixar o banco de reservas antes do final da partida para caminhar até o vestiário e ter deixado o estádio sem a permissão do técnico.

Criticado por Ten Hag em julho após ter ido para casa durante o amistoso de pré-temporada contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford, a última demonstração de indisciplina de Ronaldo aumentou a perspectiva de o português deixar o United em janeiro.

Fontes disseram à ESPN que a diretoria do United, liderada pelos americanos da família Glazer, proprietários do clube, está disposta a se livrar de Ronaldo desde que o jogador deixou claro que queria ser negociado, antes mesmo do início desta temporada.

Tendo contratado CR7 em um acordo de 15 milhões de euros com a Juventus, em agosto de 2021, o clube inglês não buscou qualquer compensação financeira para negociar o português, com a única condição de que o interessado assumisse seu contrato, que rende nada menos do que 500 mil libras (R$ 2,9 milhões) por semana ao atacante.

Mas, além do interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Manchester United viu fracassar seu desejo de negociar o português, com equipes ambiciosas e bem financiadas na Turquia se mostrando indiferentes à perspectiva de contratar o jogador.

Fontes disseram que há uma esperança em Old Trafford de que mais clubes possam surgir como opções potenciais para Ronaldo se ele se destacar com Portugal na Copa do Mundo que será disputada no Catar, entre o fim de novembro e meados de dezembro.

E com seis meses restantes em seu contrato com o United, há também a possibilidade de Ronaldo ser emprestado em janeiro, caso outro clube esteja disposto a fechar um acordo para pagar uma parte de seus salários.

Com seu aniversário de 38 anos se aproximando (5 de fevereiro) e só dois gols em todas as competições pelo Manchester United nesta temporada, Cristiano Ronaldo está lutando para atrair o interesse de clubes que possam lhe oferecer uma rota de fuga de Old Trafford em janeiro.

