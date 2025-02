Polícia Após 13 horas de negociações, homem que ameaçou explodir botijão de gás em prédio é detido pela Brigada Militar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência no bairro Cristo Redentor Foto: Reprodução de vídeo Prédio foi evacuado para o atendimento da ocorrência no bairro Cristo Redentor. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem em surto psicótico provocou pânico em moradores do bairro Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele ameaçou explodir um botijão de gás para colocar fogo no seu apartamento, localizado na rua Marco Polo, esquina com a Dom Diogo de Souza. Todos os moradores do prédio foram obrigados a deixar o local.

A ocorrência iniciou por volta das 18h de segunda-feira (3) e terminou somente após as 7h desta terça-feira (4). O trânsito ficou bloqueado na região durante esse período.

Segundo a BM (Brigada Militar), o homem, de 52 anos, estava no seu apartamento portando uma faca e com um botijão de gás. Antes, ele teria ameaçado vizinhos e impedido algumas pessoas de entrarem no edifício.

Após cerca de 13 horas de negociações, a BM invadiu o apartamento e deteve o homem. Vizinhos relataram que essa não foi a primeira vez que ele entrou em surto e causou transtornos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados para atender a ocorrência. O homem foi levado para atendimento médico e, depois, encaminhado à Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/apos-13-horas-de-negociacoes-homem-que-ameacou-explodir-botijao-de-gas-em-predio-e-detido-pela-brigada-militar-em-porto-alegre/

Após 13 horas de negociações, homem que ameaçou explodir botijão de gás em prédio é detido pela Brigada Militar em Porto Alegre

2025-02-04