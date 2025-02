Política Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que a Corte já começou os preparativos para as eleições de 2026

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025 foi realizada no TSE Foto: Luiz Roberto/TSE Sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025 foi realizada no TSE. (Foto: Luiz Roberto/TSE) Foto: Luiz Roberto/TSE

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou que a Corte já começou os preparativos para as eleições presidenciais de 2026. A declaração foi dada durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025, realizada na Corte, em Brasília, na noite de segunda-feira (3).

“Para garantia de eleições livres e democráticas no Brasil, este Tribunal Superior Eleitoral trabalha ininterruptamente. Para as eleições de 2026, as providências já começaram a ser implementadas na sequência imediata ao término das eleições. Para a eleição de 2028, uma série de providências já precisou ser iniciada, como a questão do cálculo de eleitores e quantas urnas precisam”, disse a ministra.

A presidente do TSE também declarou que a liberdade e a justiça só podem ser garantidas com a democracia. “A Justiça Eleitoral continuará a atuar com rigor, serenidade, com imparcialidade e comprometida com a democracia, garantindo as liberdades de eleitoras e eleitores. Que tenhamos um ótimo período de perseverança no caminho da construção democrática”, afirmou.

As eleições presidenciais de 2026 serão presididas pelo ministro Kassio Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O mandato de Cármen Lúcia terminará em agosto do ano que vem. Kassio foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

