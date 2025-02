Economia Banco Central prevê aumento dos juros para 14,25% ao ano a partir de março no Brasil

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

A última vez que a taxa Selic esteve nesse patamar foi em outubro de 2016 Foto: Freepik A última vez que a taxa Selic esteve nesse patamar foi em outubro de 2016. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) deve aumentar a taxa Selic em mais um ponto percentual na sua próxima reunião, que acontecerá em março, apontou a ata do último encontro do colegiado, ocorrido na semana passada. Na ocasião, a taxa básica de juros foi elevada para 13,25% ao ano.

Com isso, a expectativa é de que a Selic alcance 14,25% no próximo mês. A última vez que a taxa esteve nesse patamar foi em outubro de 2016. Segundo a ata do BC, o aumento no próximo mês deverá ocorrer caso o “cenário adverso para a convergência da inflação” se mantenha.

“O Comitê avaliou que os determinantes de prazo mais curto, como a taxa de câmbio e a inflação corrente, e os determinantes de médio prazo, como o hiato do produto e as expectativas de inflação, seguem exigindo uma política monetária mais contracionista”, diz trecho da ata da reunião de 29 de janeiro.

O documento também mencionou o cenário externo como “desafiador”, principalmente levando em conta incertezas com relação à política econômica nos Estados Unidos.

“Há dúvidas sobre a condução da política econômica em diversas dimensões, tais como possíveis estímulos fiscais, restrições na oferta de trabalho, introdução de tarifas à importação e alterações importantes em preços relativos decorrentes de reorientações da matriz energética, o que pode impactar negativamente as condições financeiras e os fluxos de capital para economias emergentes”, diz a ata.

