Economia Em retaliação a Trump, China anuncia tarifas de 10% e 15% para produtos dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

China vai impor taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos EUA e de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis Foto: Reprodução

A China anunciou, nesta terça-feira (4), novas tarifas sobre importações de produtos dos Estados Unidos, em uma resposta às taxações norte-americanas determinadas pelo presidente Donald Trump sobre mercadorias chinesas na última sexta-feira (31), em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O Ministério das Finanças da China informou que vai impor taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos EUA e de 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. As novas tarifas sobre as exportações dos EUA para o país asiático começarão no dia 10 deste mês.

Na segunda-feira (3), Trump suspendeu sua ameaça de tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões sobre o controle de fronteiras e a aplicação de leis contra crimes. Porém, não houve o mesmo alívio para a China.

Em retaliação a Trump, China anuncia tarifas de 10% e 15% para produtos dos Estados Unidos

2025-02-04