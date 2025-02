Brasil Resultados individuais do “Enem dos Concursos” já podem ser consultados

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

O maior concurso público já realizado no Brasil ocorreu em 18 de agosto do ano passado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Cesgranrio divulgaram, nesta terça-feira (4), os resultados individuais dos candidatos que realizaram o Concurso Público Nacional Unificado 2024, chamado de “Enem dos Concursos”.

Ao todo, foram disponibilizadas 173 listas com a classificação por cargo de todos os blocos temáticos na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do processo seletivo.

Somente os candidatos do bloco temático 8 (nível médio) já podem consultar a classificação definitiva com os resultados finais. Para os cargos dos blocos de nível superior (1 a 7), foram divulgadas as listas provisórias de classificação de cada um deles e as listas de convocação para os cursos de formação de nove cargos.

O Concurso Público Nacional Unificado é considerado o maior certame já realizado no Brasil. O concurso ocorreu em 18 de agosto do ano passado, simultaneamente em 218 cidades de todas as unidades da Federação.

O número de inscritos somou 2,14 milhões de pessoas para disputar 6,64 mil vagas de cargos públicos de níveis superior, médio e técnico para diversas especialidades, em 21 órgãos da administração pública federal.

Cerca de 1 milhão de candidatos realizaram as provas objetiva e discursiva. As remunerações dos novos servidores federais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71.

