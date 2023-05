Política Após 25 dias, Bolsonaro volta a usar suas redes com homenagem à mãe, processo contra Lula e post sobre gestão

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Ex-presidente retomou publicações no último dia 12. (Foto: Reprodução/Twitter)

Após 25 dias “off”, o ex-presidente Jair Bolsonaro retomou as publicações em seus perfis nas redes Facebook, Instagram, Twitter e Telegram nessa sexta-feira. A retomada ocorreu após o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente, havia trocado as senhas das redes do pai para marcar sua posição, após anunciar que deixaria de administrar os perfis.

Nos últimos três dias, o ex-presidente fez três publicações em suas redes. Em seu primeira post, Bolsonaro traz um vídeo prometendo entrar com duas ações na Justiça contra o presidente Lula (PT) por discursos que o citam. As falas seriam pelas mortes no Brasil durante a pandemia e outra sobre uma mansão nos Estados Unidos. No Twitter, o vídeo teve cerca de 4,9 milhões de visualizações, segundo a própria plataforma.

Nas outras postagens, o ex-presidente cita dados sobre o seu governo, com um vídeo institucional, e neste domingo, um vídeo com fotos e uma homenagem à mãe, com os dizeres “aproveite enquanto as tem”.

O hiato de postagens incomodava aliados do ex-presidente. Sem acesso às próprias redes e sem a atuação de Carlos, Bolsonaro não mobilizou diretamente seus seguidores, por exemplo, em episódios como a ida à Agrishow, o primeiro evento público de grande porte ao qual compareceu neste ano.

De acordo com informações de aliados, Carlos havia decidido deixar a administração dos perfis após entender que o pai estaria sendo aconselhado a fazer publicações em desacordo com a linha mais agressiva defendida pelo vereador. No último dia 16, ao anunciar que encerraria sua atuação, o 02 escreveu que “pessoas ruins se acham as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade”.

Antes da interrupção, as redes do ex-presidente já estavam sentindo o engajamento esfriar, contabilizando uma queda de 56% desde o fim do seu mandato, de acordo com levantamento divulgado há algumas semanas. Em 2022, Bolsonaro obteve média mensal de 52.430.712 interações no Facebook, Twitter e Instagram — número que despencou para 23.310.235 nos primeiros quatro meses de 2023. Com um volume de publicações 69,35% menor, as redes de Jair Bolsonaro viraram um reduto de postagens corporativas após o final de seu mandato.

Em termos de seguidores, a base aumentou em 34,6 mil. Neste ano, o ex-presidente perdeu 354 mil seguidores no Instagram, 73 mil no Facebook e ganhou 462 mil no Twitter.

