Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Com 26 anos, Caíque terá seu primeiro momento no Tricolor. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com 26 anos, Caíque terá seu primeiro momento no Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio ) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A partida entre Grêmio e Cuiabá, pelo Brasileirão, pode ser tornar especial para um jogador do Grêmio. Se trata de Caíque, um dos goleiros do clube gaúcho, que deve fazer a sua estreia pelo Tricolor.

Com 26 anos, o goleiro terá seu primeiro momento em clube de grande expressão. O goleiro Gabriel Grando, titular da posição, está suspenso. No início da temporada, Caíque defendeu o Ypiranga, no Gauchão e na Série C.

A primeira oportunidade em um grande clube aconteceu no último mês. Após a saída do goleiro Brenno para o Bari, da Itália. A negociação entre Caíque e Grêmio durou cerca de 24 horas.

Caíque voltará a disputar uma partida de Série A depois de cinco anos. De 2016 até 2018, o goleiro jogou algumas partidas da competição pelo Vitória-BA, clube que foi revelado.

A partir de 2020 passou a ser emprestado para alguns clubes, como CSA, Ermis Aradippou, do Chipre, e o Rochester New York, dos Estados Unidos.

2023-08-31