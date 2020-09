Magazine Após 53 anos de casa, Tarcísio Meira e Glória Menezes são dispensados de emissora

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Tarcísio e Glória poderão ser convidados para trabalhos pontuais. Foto: Reprodução/Instagram Tarcísio e Glória poderão ser convidados para trabalhos pontuais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Encerrando um vínculo de 53 anos de casa, Tarcísio Meira e Glória Menezes foram dispensados nesta sexta-feira (11) pela Rede Globo, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A decisão faz parte de uma política de cortes de gastos devido a crise pelo novo coronavírus, além de uma nova visão da emissora que visa a unificação de todos os canais do grupo.

“Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos”, informou a emissora em nota à imprensa.

O casal, que tem uma das uniões mais duradouras da TV brasileira, estreou no canal em 1967, na novela “Sangue e Areia”, e marcaram durante décadas a teledramaturgia nacional com diversos personagens de vilões e mocinhos. O contrato que se encerra é apenas o fixo, deixando aberta a possibilidade dos atores participarem de trabalhos pontuais, os chamados “acordos por obra”.

Além de Tarcísio e Glória, foram dispensado Renato Aragão, Miguel Falabela, Débora Nascimento, José Loreto e Malvino Salvador.

