Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Boletim médico informa que Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados. Foto: Reprodução Boletim médico informa que Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou nesta segunda-feira (18) um novo boletim médico sobre o apresentador Fausto Silva, de 75 anos. Internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana com sepse, Faustão passou por dois procedimentos no início do mês: um transplante de fígado, no dia 7 de agosto, seguido por um retransplante de rim, em 8 de agosto.

Segundo o comunicado, Faustão deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira (13) e agora está em um apartamento. O boletim também informa que ele apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de reabilitação física e nutricional.

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

– Transplante de coração (27 de agosto de 2023);

– Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024);

– Transplante de fígado (6 de agosto de 2025);

– Retransplante de rim (7 de agosto de 2025).

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais na última semana para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do apresentador. Em um story no Instagram, ela escreveu que estava tudo indo bem e agradeceu o carinho do público.

João Silva, filho do apresentador, havia sido o primeiro membro da família a comentar a hospitalização. “Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos e a família, e a gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar”, disse em um vídeo publicado no Instagram um dia após a confirmação da internação.

O apresentador enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

No início do mês, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. No dia 9, Faustão foi extubado. Ele permanece internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, quando foi admitido para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

No início de 2025, foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.

