Grêmio Grêmio confirma grave lesão em Villasanti e volante está fora do restante da temporada

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O volante do Grêmio será submetido a cirurgia nos próximos dias após grave lesão sofrida contra o Atlético-MG. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante do Grêmio será submetido a cirurgia nos próximos dias após grave lesão sofrida contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (18) que o volante Mathias Villasanti sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. A contusão ocorreu no domingo (17) ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante paraguaio se lesionou aos 41 minutos ao disputar uma bola na entrada da grande área e cair após torcer o joelho esquerdo. O atleta foi substituído por Dodi.

Após ser submetido a exames de imagem pelo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube, foi constatada a gravidade da lesão. O jogador será submetido a cirurgia em momento oportuno e seguirá os protocolos médicos específicos para esse tipo de recuperação.

Embora o Grêmio não tenha divulgado um prazo oficial, lesões como essa costumam afastar atletas dos gramados por um período entre seis e nove meses, dependendo da resposta ao tratamento e da evolução clínica.

Villasanti vinha sendo peça importante no esquema do técnico Mano Menezes, com atuações consistentes no meio-campo tricolor. A ausência do paraguaio representa um desafio para o comandante, que terá de buscar alternativas para manter o equilíbrio defensivo e a intensidade no setor.

Para a posição, Mano tem à disposição Camilo, Cuéllar, Ronald, Alex Santana, Edenilson e Dodi. No entanto, assim como o atacante Carlos Vinicius, Dodi foi expulso diante do Atlético-MG e vai desfalcar o Tricolor no próximo sábado (23), às 21h na Arena, diante do Ceará. O Grêmio é o 13º colocado no Brasileirão com 23 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-confirma-lesao-grave-e-villasanti-esta-fora-do-restante-da-temporada/

Grêmio confirma grave lesão em Villasanti e volante está fora do restante da temporada

2025-08-18