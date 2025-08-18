Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Inter Zagueiro titular do Inter entra na mira de clube turco

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Representantes do Galatasaray estão no Brasil e avaliam Vitão do Inter como bom reforço para o início da temporada europeia

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Representantes do Galatasaray estão no Brasil e avaliam Vitão do Inter como bom reforço para o início da temporada europeia.

O zagueiro Vitão, um dos pilares defensivos do Inter, entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. Representantes do clube europeu estão em Porto Alegre desde o fim de semana e pretendem acompanhar o jogador na partida decisiva contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (20).

Apesar da movimentação nos bastidores, ainda não houve proposta oficial ao clube gaúcho. Os turcos sondaram apenas o estafe do atleta, que tem contrato com o Colorado até o final de 2026. O Galatasaray tem como alvo principal o marfinense Wilfried Singo, do Monaco, e vê Vitão como alternativa caso a negociação com o africano não avance.

Vitão já esteve próximo de uma transferência para o Real Bétis, da Espanha, por 8 milhões de euros, mas o negócio foi barrado pelo Fair Play financeiro. Mais recentemente, o Porto tentou contratá-lo por 7 milhões de euros, oferta recusada pelo clube gaúcho. Agora, os valores especulados giram em torno de 12 milhões de euros, refletindo a valorização do defensor no mercado internacional.

Mesmo com o assédio europeu, o Inter considera Vitão essencial para a temporada, especialmente na campanha da Libertadores. A diretoria não pretende liberar o jogador antes do fim do ano, mas não descarta uma negociação futura, dependendo das condições e do desempenho do atleta nas próximas partidas.

A presença de olheiros no Beira-Rio reforça a expectativa de que cada jogo pode ser decisivo para o futuro do camisa 4. Enquanto isso, a torcida colorada espera que Vitão continue sendo protagonista em campo — antes de qualquer movimentação no mercado.

