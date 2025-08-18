Esporte Gauchão Série A2: Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo garantem acesso ao Gauchão 2026

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Alvirrubro venceu o Veranópolis e garantiu o acesso ao Gauchão 2026 após 14 anos. Foto: Renata Medina/ECI Alvirrubro venceu o Veranópolis e garantiu o acesso ao Gauchão 2026 após 14 anos. (Foto: Renata Medina/ECI) Foto: Renata Medina/ECI

A tarde de domingo (17) foi marcada por emoção e festa no futebol gaúcho. Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo conquistaram o acesso à elite estadual e estão na final do Gauchão Série A2 2025, após vencerem suas respectivas semifinais.

No Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, o Inter-SM venceu o Veranópolis por 1 a 0, com gol de Alan Bald aos 39 minutos do primeiro tempo. A partida teve clima de decisão, com mais de 6 mil torcedores presentes e muita pressão sobre o time da casa, que já havia batido na trave em outras campanhas recentes. A vitória garantiu o retorno do Alvirrubro à primeira divisão após mais de uma década.

No Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o Novo Hamburgo empatou em 0 a 0 com o Aimoré, resultado suficiente após a vitória por 3 a 1 no jogo de ida. O Anilado, campeão estadual em 2017, retornou ao Gauchão após uma breve ausência e agora busca coroar a campanha com o título da Série A2.

Com o acesso, Inter-SM e Novo Hamburgo se juntam a Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José na disputa do Campeonato Gaúcho de 2026.

Decisão da Série A2

Jogo de ida: 24 de agosto, às 15h, no Estádio do Vale (Novo Hamburgo).

Jogo de volta: 31 de agosto, às 15h, no Estádio Presidente Vargas (Santa Maria).

