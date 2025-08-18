Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Esporte Fórmula 1: bicampeão mundial exalta Gabriel Bortoleto

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Jovem piloto da Sauber virou destaque e recebeu reconhecimento de Emerson Fittipaldi.

Foto: Reprodução
Jovem piloto da Sauber virou destaque e recebeu reconhecimento de Emerson Fittipaldi. (Foto: Reprodução)

O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi não poupou elogios ao jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente na equipe Sauber. Após uma sequência de boas atuações, incluindo um impressionante sexto lugar no Grande Prêmio (GP) da Hungria — à frente de nomes como Max Verstappen — Bortoleto virou sensação no paddock da Fórmula 1.

Em entrevista ao Motorsport.com, Fittipaldi destacou a rápida evolução do piloto:

“Ele sempre foi muito bom, mas acho que na Fórmula 1 ele está em outro nível agora.”

O ex-piloto também ressaltou o desempenho de Bortoleto tanto na classificação quanto na corrida, afirmando que sua performance foi “fantástica” e surpreendeu a todos.

Fittipaldi comentou ainda sobre o futuro da Sauber, que será assumida pela Audi a partir de 2026. Ele acredita que os investimentos da montadora alemã podem oferecer a Bortoleto um carro mais competitivo:

“Espero que a Audi seja um time melhor no próximo ano. Eles investem muito dinheiro no projeto.”

Outro ponto destacado por Fittipaldi foi a importância de Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Bortoleto, para o desenvolvimento do jovem brasileiro:

“Não devemos esquecer do Nico. Ele é muito rápido e isso ajuda muito o Gabriel a ter uma boa referência.”

 

Camila Arrieta é a nova lateral-esquerda do Grêmio
Gauchão Série A2: Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo garantem acesso ao Gauchão 2026
https://www.osul.com.br/formula-1-bicampeao-mundial-exalta-gabriel-bortoleto/ Fórmula 1: bicampeão mundial exalta Gabriel Bortoleto 2025-08-18
