Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Paraguaia chega ao Tricolor com contrato até 2026 Foto: Reprodução/Site do Grêmio

O Grêmio segue fortalecendo seu elenco feminino para os próximos desafios da temporada. O Tricolor anunciou a contratação da paraguaia Camila Arrieta, lateral-esquerda de 23 anos e destaque da seleção do Paraguai. A atleta assinou contrato até o final de 2026 e já está à disposição do técnico Cyro Leães para os próximos compromissos da equipe.

Arrieta chega após passagem pelo Instituto 3B, da Amazônia, e carrega uma trajetória vitoriosa no futebol sul-americano. Revelada pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em 2018, foi campeã paraguaia logo em sua estreia profissional. No Brasil, brilhou por Avaí/Kindermann, Cruzeiro e Instituto 3B, acumulando títulos estaduais e uma campanha marcante na Supercopa do Brasil.

Com 10 convocações pela Seleção Paraguaia, Camila foi destaque na última Copa América Feminina, disputada no Equador. Seu gol decisivo contra o Chile garantiu a vaga do Paraguai nos Jogos Pan-Americanos de 2027 — e rendeu a ela o prêmio de melhor em campo.

Ficha técnica

Nome completo: Camila Belén Arrieta Gómez

Nascimento: 16/09/2001

Naturalidade: Carmen del Paraná, Paraguai

Clubes anteriores: Cerro Porteño (2018–2021), Avaí/Kindermann (2022), Cruzeiro (2023–2024), Instituto 3B (2025)

Principais títulos:

Campeonato Paraguaio (2018)

Campeonato Catarinense (2022)

Campeonato Mineiro (2023)

Vice-campeonato da Supercopa do Brasil (2024)

2025-08-18