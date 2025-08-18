Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025
A Luana Kuskowski, destaque da competição com 47 pontos, vai defender a Universidade de Oregon na NCAAFoto: Divulgação/Volleyball World
A central brasileira Luana Kuskowski foi reconhecida como uma das melhores jogadoras do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino, realizado em Surabaya, na Indonésia. A atleta foi escolhida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para integrar a seleção ideal do torneio, sendo a única representante do Brasil entre as premiadas.
Luana teve uma atuação consistente ao longo da competição, somando 47 pontos — 29 de ataque, 14 de bloqueio e quatro de saque. Seus melhores desempenhos foram contra Argentina e Tailândia, com nove e oito pontos, respectivamente.
Apesar de o Brasil ter conquistado a medalha de bronze ao vencer a Bulgária por 3 sets a 1, a seleção italiana levou o título, com o Japão ficando com a prata.
Após o Mundial, Luana embarca para os Estados Unidos, onde defenderá a Universidade de Oregon na NCAA, a liga universitária americana. A experiência internacional promete impulsionar ainda mais sua carreira.
Seleção do Mundial Sub-21
Confira as atletas que compuseram o time ideal da competição:
|Posição
|Jogadora
|País
|MVP & Oposta
|Merit Adigwe
|Itália
|Levantadora
|Chisato Hanaoka
|Japão
|Ponteiras
|Teresa Maria Bosso
|Itália
|Sae Omori
|Japão
|Centrais
|Dalila Marchesini
|Itália
|Luana Kuskowski
|Brasil
|Líbero
|Ami Uchizawa
|Japão