Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Esporte Brasileira é eleita uma das melhores do Mundial Sub-21 de Vôlei

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

A Luana Kuskowski, destaque da competição com 47 pontos, vai defender a Universidade de Oregon na NCAA

Foto: Divulgação/Volleyball World
A Luana Kuskowski, destaque da competição com 47 pontos, vai defender a Universidade de Oregon na NCAA.(Foto: Divulgação/Volleyball World)

A central brasileira Luana Kuskowski foi reconhecida como uma das melhores jogadoras do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino, realizado em Surabaya, na Indonésia. A atleta foi escolhida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para integrar a seleção ideal do torneio, sendo a única representante do Brasil entre as premiadas.

Luana teve uma atuação consistente ao longo da competição, somando 47 pontos — 29 de ataque, 14 de bloqueio e quatro de saque. Seus melhores desempenhos foram contra Argentina e Tailândia, com nove e oito pontos, respectivamente.

Apesar de o Brasil ter conquistado a medalha de bronze ao vencer a Bulgária por 3 sets a 1, a seleção italiana levou o título, com o Japão ficando com a prata.

Após o Mundial, Luana embarca para os Estados Unidos, onde defenderá a Universidade de Oregon na NCAA, a liga universitária americana. A experiência internacional promete impulsionar ainda mais sua carreira.

Seleção do Mundial Sub-21

Confira as atletas que compuseram o time ideal da competição:

Posição Jogadora País
MVP & Oposta Merit Adigwe Itália
Levantadora Chisato Hanaoka Japão
Ponteiras Teresa Maria Bosso Itália
Sae Omori Japão
Centrais Dalila Marchesini Itália
Luana Kuskowski Brasil
Líbero Ami Uchizawa Japão

