Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Marcos Rocha, dono de 12 títulos pelo Palmeiras, está em Porto Alegre para vestir a camisa do Grêmio Foto: Cesar Greco/Palmeiras Marcos Rocha, dono de 12 títulos pelo Palmeiras, está em Porto Alegre para vestir a camisa do Grêmio. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Grêmio está prestes a oficializar mais um reforço de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos, desembarcou nesta segunda-feira (18) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

A chegada de Marcos Rocha representa uma solução definitiva para a lateral direita gremista, setor que sofreu com lesões e improvisações ao longo da temporada. Desde maio, o clube perdeu seus três laterais por problemas físicos. Igor Serrote foi vendido, João Lucas voltou a sentir a coxa, e Mano Menezes chegou a escalar o volante Camilo na posição.

Ex-jogador do Palmeiras, onde atuou desde 2018 e conquistou 12 títulos, Marcos Rocha chega com status de jogador vitorioso e perfil de liderança. Apesar de ter perdido espaço com Abel Ferreira — atuando em apenas 17 partidas na temporada — o lateral é visto como peça estratégica para dar estabilidade defensiva e experiência ao elenco.

Caso seja aprovado nos exames, Marcos Rocha pode estrear já no próximo sábado, contra o Ceará, na Arena. Ele será o terceiro reforço anunciado pelo Grêmio nesta janela, ao lado do zagueiro Balbuena e do centroavante Carlos Vinícius. O clube ainda negocia com os volantes Erick Noriega e Arthur, além de buscar um meia articulador no mercado.

