Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025
A negativa sobre a possível aposentadoria é uma das primeiras declarações públicas do ministro sobre o temaFoto: Antonio Augusto/STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, negou nesta segunda-feira (18) que pretende antecipar sua aposentadoria.
“Não, não vou me aposentar, não. Estou feliz da minha vida”, disse o ministro em coletiva de imprensa em Cuiabá (MT). A negativa sobre a possível aposentadoria é uma das primeiras declarações públicas do ministro sobre o tema.
A fala ocorreu em coletiva de imprensa, após lançamento do projeto do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) “Diálogos com as Juventudes”, que visa aproximar o Judiciário das jovens e dos jovens brasileiros.
A declaração vem após a repercussão de uma possível antecipação da aposentadoria, após deixar a presidência da Corte, prevista para o fim de setembro. Edson Fachin tomará posse em 29 do próximo mês.
Barroso tem dito a pessoas próximas sobre a possibilidade de deixar o cargo no Supremo. Segundo os relatos, o ministro considera haver uma “crise de civilidade” em nível global. Enquanto isso, as articulações de candidaturas para preencher a vaga no Supremo já estão em curso.
Entre os candidatos do presidente Lula (PT), estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
No caso de Pacheco, o ministro Gilmar Mendes já chegou a declarar a um jornal como seu favorito para a vaga.