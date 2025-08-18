Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente do Supremo nega antecipar aposentadoria: “Estou feliz da minha vida”

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A negativa sobre a possível aposentadoria é uma das primeiras declarações públicas do ministro sobre o tema

Foto: Antonio Augusto/STF
A negativa sobre a possível aposentadoria é uma das primeiras declarações públicas do ministro sobre o tema

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, negou nesta segunda-feira (18) que pretende antecipar sua aposentadoria.

“Não, não vou me aposentar, não. Estou feliz da minha vida”, disse o ministro em coletiva de imprensa em Cuiabá (MT). A negativa sobre a possível aposentadoria é uma das primeiras declarações públicas do ministro sobre o tema.

A fala ocorreu em coletiva de imprensa, após lançamento do projeto do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) “Diálogos com as Juventudes”, que visa aproximar o Judiciário das jovens e dos jovens brasileiros.

A declaração vem após a repercussão de uma possível antecipação da aposentadoria, após deixar a presidência da Corte, prevista para o fim de setembro. Edson Fachin tomará posse em 29 do próximo mês.

Barroso tem dito a pessoas próximas sobre a possibilidade de deixar o cargo no Supremo. Segundo os relatos, o ministro considera haver uma “crise de civilidade” em nível global. Enquanto isso, as articulações de candidaturas para preencher a vaga no Supremo já estão em curso.

Entre os candidatos do presidente Lula (PT), estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No caso de Pacheco, o ministro Gilmar Mendes já chegou a declarar a um jornal como seu favorito para a vaga.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para “Débora do batom”
Marcos Rocha desembarca em Porto Alegre para exames e assinatura com o Grêmio
https://www.osul.com.br/presidente-do-supremo-nega-antecipar-aposentadoria-estou-feliz-da-minha-vida/ Presidente do Supremo nega antecipar aposentadoria: “Estou feliz da minha vida” 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Gauchão Série A2: Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo garantem acesso ao Gauchão 2026
Esporte Fórmula 1: bicampeão mundial exalta Gabriel Bortoleto
Grêmio Camila Arrieta é a nova lateral-esquerda do Grêmio
Esporte Brasileira é eleita uma das melhores do Mundial Sub-21 de Vôlei
Grêmio Marcos Rocha desembarca em Porto Alegre para exames e assinatura com o Grêmio
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para “Débora do batom”
Esporte Goleiro do Santos cobra atitude e revela proposta do Flamengo
Porto Alegre Quatro comportas passam por obras de fechamento definitivo em Porto Alegre
Mundo Após alerta da Casa Branca, presidente da Ucrânia usa roupa formal, mas sem gravata, e ganha elogio
Brasil Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS
Pode te interessar

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para “Débora do batom”

Política Data definida pelo ministro do Supremo Cristiano Zanin impede que vista adie caso de Bolsonaro para 2026

Política Filhos de Bolsonaro afirmam que governadores de direita se comportam como ratos

Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro