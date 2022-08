Porto Alegre Após a conclusão de obras, trânsito é liberado na avenida Teixeira Mendes, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a prefeitura, o objetivo das obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos Foto: Luciano Lanes/PMPA Segundo a prefeitura, o objetivo das obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a conclusão de mais uma etapa das obras de macrodrenagem do Arroio Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, o trânsito na avenida Teixeira Mendes, no entorno da Nilo Peçanha, foi liberado nesta sexta-feira (19).

“A Nilo Peçanha já estava liberada para o trânsito. Com a conclusão da obra A1, mais uma via do entorno volta ao seu fluxo normal. As intervenções de macrodrenagem ficam embaixo da terra, onde não se pode ver, mas tem um grande benefício, escoando as águas da chuva de forma adequada e evitando que fiquem acumuladas, formando alagamentos nas ruas”, disse o diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Alexandre Garcia.

Segundo a prefeitura, o objetivo das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre