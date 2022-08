Porto Alegre Escolas de Porto Alegre convidam professores das redes pública e privada para discutir práticas da docência

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

A 10ª edição do Inteligência Coletiva será realizada no Colégio Farroupilha. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Cinco instituições de ensino da capital se reuniram para uma iniciativa que transpõe os espaços de cada escola e dialoga com a ideia de ações em rede que colaborem para modelos que façam de Porto Alegre uma cidade educadora. A 10ª edição do Inteligência Coletiva está com as inscrições abertas e será realizada nos dias 24 e 27 de agosto. O evento acontece no Colégio Farroupilha desde 2014 e, neste ano, foi cocriado em parceria com os colégios Marista Rosário, Monteiro Lobato e Giordano Bruno e a Escola Municipal de Educação Básica Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha.

A atividade formativa é realizada com o apoio do projeto “Porto Alegre: Cidade Educadora”, iniciativa do movimento Pacto Alegre que busca tornar a Capital uma referência no contexto das cidades educadoras. Os dois dias de encontro, no ginásio do Colégio Farroupilha (Rua Carlos Huber, 425, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre), contam com solenidade e conferência de abertura, workshops, relatos de práticas e o painel “Trajetórias estudantis: propósitos e inspirações para a docência”.

“O objetivo é que os docentes tenham uma oportunidade de se reconectar com os diferentes sentidos que envolvem a profissão e de construir novas perspectivas por meio de experiências coletivas, com a premissa de que são eles os protagonistas na produção de seus saberes e valores”, diz Marícia Ferri, diretora pedagógica do Farroupilha.

As inscrições podem ser realizadas pelo site:

professoresinquietos.com.br/inteligencia-coletiva-10-edicao

