Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Após cinco meses da enchente histórica de maio que atingiu mais de 90% do território do Rio Grande do Sul, todas as 29 quadras do Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, estão liberadas para uso. Até a segunda quinzena de setembro, 28 já tinham sido reabertas. O local ficou alagado por semanas acumulando detritos e deixando um rastro de destruição.

Restava apenas a cancha 10, que teve a areia substituída e já pode ser utilizada por meio de agendamento pelo site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br, pelo 156 da prefeitura (aplicativo 156+POA) ou via WhatsApp (51) 3433-0156.

As 29 quadras no Trecho 3 compreendem:

– 4 quadras infantis;

– 4 de concreto (basquete, poliesportiva, tênis e patins);

– 5 de grama sintética de (futebol society);

– 16 de areia (beach tennis/vôlei/futevôlei/futebol de areia).

Não necessitam reserva

– Pista de Skate;

– Pista de patinação;

– Ciclovia;

– Pista de caminhada;

– Duas academias ao ar livre;

– Dois playgrounds;

– 4 quadras infantis.

Uso com agendamento

– 3 quadras de concreto (basquete, poliesportiva e tênis);

– 4 quadras de grama sintética para jovens e adultos (futebol society);

– 1 quadra de grama sintética para projetos sociais (futebol society);

– 16 de areia.

Obras na Orla

A prefeitura de Porto Alegre assinou, nesta sexta, a ordem de início das obras de recuperação do Trecho 3 da Orla do Guaíba. As intervenções vão atingir a área de 14,6 hectares, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. As obras incluem a reforma total de bares e banheiros, além de melhorias no parque para aumentar a resistência aos impactos causados por possíveis enchentes.

Serão realizadas obras abrangentes de revitalização das áreas ao ar livre, incluindo a pavimentação de trechos danificados, recuperação dos chuveiros e das telas que cercam as quadras de esportes. Novos bancos e lixeiras serão instalados, e os já existentes passarão por restauração. A iluminação será renovada, os taludes serão recompostos, e o gramado, substituído. O solo será descompactado para remoção de detritos, seguido pela aplicação de uma nova camada de terra. Após, será feito o plantio de novas espécies nativas, provenientes do Viveiro Municipal. Além disso, a área de mata ciliar será ampliada para aumentar a proteção contra os impactos das cheias.

A pista de skate receberá melhorias para recuperar seu estado original. As obras incluem limpeza, recuperação da alvenaria e das juntas, além da aplicação de resina e nova pintura.

Os bares e banheiros do Trecho 3 serão reconstruídos. As paredes internas receberão blocos de concreto mais resistentes aos impactos da água em comparação com a alvenaria convencional. Os banheiros contarão com revestimento cerâmico nas paredes, novas esquadrias com vidros temperados, portas de alumínio e ferro, e janelas de aço. Além disso, serão instaladas novas redes elétricas, sistemas de climatização e dispositivos de segurança antifurto. Os três bares terão as paredes internas construídas com blocos de concreto e receberão novos revestimentos no piso e teto, além de melhorias nas esquadrias, instalações elétricas e climatização.

Os trabalhos devem durar seis meses. Neste período, os bares funcionarão em caráter provisório em contêineres, e banheiros químicos estão à disposição para os frequentadores da orla.

A revitalização foi articulada pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática e será fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). O investimento de R$ 5,2 milhões é oriundo de Termo de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), da empresa Cyrela.

