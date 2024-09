Porto Alegre Porto Alegre mantém três postos de saúde abertos neste sábado e dois no domingo

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Unidades oferecem atendimentos médicos e de enfermagem, além da vacinação, das 10h às 19h. (Foto: Carolina Zeni/SMS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre mantém três postos da rede municipal em funcionamento neste sábado (28), respectivamente nas Zonas Sul, Norte e Leste. Já no domingo estarão abertas duas dessas unidades. Em ambos os dias, o expediente abrange a faixa das 10h às 19h, com serviço de vacinação, atendimento médico e de enfermagem.

De acordo com informações publicadas no site prefeitura.poa.br, os estabelecimentos de plantão no fim de semana são os seguintes:

– Sábado: posto de saúde Conceição – rua Álvares Cabral nº 429 (bairro Cristo Redentor), Zona Norte.

– Sábado: posto de saúde José Mauro Ceratti Lopes – estrada João Antônio da Silveira nº 3.330 (bairro Restinga), Zona Sul.

– Sábado: posto de saúde Bom Jesus – rua Bom Jesus nº 410 (bairro Bom Jesus), Zona Leste.

– Domingo: posto de saúde José Mauro Ceratti Lopes – estrada João Antônio da Silveira nº 3.330 (bairro Restinga), Zona Sul.

– Domingo: posto de saúde Bom Jesus – rua Bom Jesus nº 410 (bairro Bom Jesus), Zona Leste.

Todos os dias, 24 horas

– Pronto atendimento Cruzeiro do Sul: rua Professor Manoel Lobato nº 151, bairro Santa Tereza (Zona Sul).

– Pronto atendimento Bom Jesus: rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus (Zona Leste).

– Pronto atendimento Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 5.120 (parada 12), bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

– Pronto atendimento de Saúde Mental IAPI: rua Valentim Vicentini s/nº, bairro Passo D’Areia (Zona Norte).

– Unidade de pronto Atendimento Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião (Zona Norte).

Hospitais (tempo integral)

– Hospital de Pronto-Socorro: largo Teodoro Herzl s/nº, bairro Santana/Bom Fim (Zona Central).

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (emergências obstétrica e pediátrica): avenida Independência nº 661, bairro Independência (Zona Central).

Capacitação para as unidades

Porto Alegre terá em breve dez novas equipes multiprofissionais para compor o quadro da Atenção Primária da SMS. Serão 76 novos profissionais, incluindo nutricionistas, educadores físicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. O grupo se unirá aos 66 trabalhadores que já atuam desde março nesse formato nas unidades de saúde.

O ingresso das equipes está previsto na portaria 635 do Ministério da Saúde. O trabalho inclui atendimentos individuais, saúde mental, grupos de educação em saúde e atendimentos em domicílio, servindo como retaguarda para as equipes da atenção primária no cuidado clínico dos moradores de regiões mais vulneráveis da cidade.

Os grupos passaram por três encontros de capacitação, nos dias 18, 24 e 25. Dentre os temas em debate estavam características dos territórios, atenção domiciliar, rede municipal de assistência, principais indicadores de saúde e cenário epidemiológico da cidade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-mantem-tres-postos-de-saude-abertos-neste-sabado-e-dois-no-domingo/

Porto Alegre mantém três postos de saúde abertos neste sábado e dois no domingo

2024-09-27