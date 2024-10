Rio Grande do Sul Rita Bervig é a primeira mulher eleita presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul

18 de outubro de 2024

Foto: Divulgação

A tabeliã Rita Bervig foi eleita, nessa quinta-feira (17), a primeira mulher a assumir a presidência do Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS). Bervig vai liderar o CNB/RS durante o biênio 2024-2026, marcando um momento histórico para a instituição.

Com uma carreira reconhecida pela sua atuação na área, a nova presidente promete trazer consigo uma visão inovadora e comprometida com a modernização dos serviços notariais, focada em aproximar ainda mais o notariado da sociedade.

“Quero começar o meu discurso como primeira presidente do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul fazendo um breve histórico, primeiro, agradecendo ao Ney Paulo e o Danilo Kunzler, que me receberam aqui em 2019, abrindo as portas do Colégio Notarial, quando me coloquei à disposição para trabalhar.”, pontuou a tabeliã, que também reforçou a participação do grupo jovem dos notários e tantos nomes importantes da área que integraram o grupo.

Bervig destacou a importância da digitalização dos processos e da modernização das práticas, reforçando que o avanço tecnológico deve caminhar lado a lado com a preservação da confiança e da tradição do notariado. Sua gestão também buscará fortalecer o diálogo com as diversas autoridades e instituições jurídicas, promovendo um ambiente colaborativo e de crescimento mútuo para o notariado e a sociedade.

“Agradeço a confiança de toda a diretoria e quero reforçar o meu compromisso com o notariado gaúcho, sei que da mesma maneira, assim como quando vice-presidente do Dr. Flávio, continuarei com a mesma humildade, força de trabalho e fé que sempre tive no nosso notariado, e principalmente, com muito respeito a essa instituição de mais de 60 anos de história que hoje tenho a oportunidade de estar à frente”, destacou a presidente.

Após a aclamação por unanimidade, o agora vice-presidente do CNB/RS, Flávio Fischer, destacou a eleição de Rita Bervig à presidência como a representante das mulheres gaúchas, agora comandando na área notarial.

Presente na solenidade, o registrador de imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, João Pedro Lamana Paiva, ressaltou que “o notarial vive de emoções, e hoje, mais uma vez, ele se destaca por ter a primeira presidente com uma mulher, depois de 62 anos de existência. E o Colégio Notarial – Seção do Rio Grande do Sul me lembra o meu ingresso na atividade, na longínqua cidade de Catuípe, que fica no Rio Grande do Sul, como oficial dos registros públicos. Comecei a participar dos encontros regionais do Colégio Notarial, e como eu era tabelião de protesto e oficial dos registros públicos, muito me honrou em poder iniciar com essa atividade”, completou Lamana Paiva.

Rita Bervig Rocha possui mais de 10 anos de carreira na área cartorária, tendo atuado como registradora civil no Estado da Bahia, na capital Salvador, como titular do Cartório São Caetano, após aprovação no concurso público baiano em 2017. Já em 2019, mediante aprovação no concurso do Rio Grande do Sul, tornou-se oficial titular do 7º Tabelionato de Notas de Porto Alegre.

“Hoje também é um dia importante porque temos na minha pessoa a primeira mulher a assumir a presidência do Colégio Notarial, no que reforço o compromisso de ser a primeira mas a última, e que essa eleição também inspire outras mulheres a estarem à frente de grupos tão importantes como o Colégio Notarial. Hoje, no Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, também temos a presidente Giselle como a primeira mulher a assumir a instituição, o que com certeza serve de inspiração para nós gaúchos e para todo o país”, frisou Rita.

