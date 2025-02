Inter Após a quarta vitória consecutiva do Inter no Gauchão, Roger projeta o primeiro Grenal do ano

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

O técnico Roger Machado negou que tivesse, no último jogo, preservado atletas para o Grenal. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Invicto no Campeonato Gaúcho, o Inter vem de quatro vitórias consecutivas após bater o Brasil de Pelotas por 3 a 0 na noite de quarta-feira (5), em duelo válido pela quinta rodada e disputado no Beira-Rio. Com gols de Rogel, Vitinho e Valencia, o resultado manteve a equipe colorada na 1ª posição do Grupo B, com 13 pontos. Após a partida, o técnico Roger Machado comentou o desempenho da equipe e projetou o próximo desafio contra o Grêmio, no primeiro clássico do ano.

Questionado sobre se, no duelo contra o Brasil, ele teria preservado jogadores para o Grenal deste fim de semana, Roger afirmou: “Eu não utilizaria a palavra preservações, a gente colocou no campo aqueles que estavam nas melhores condições físicas dentro do nosso controle de cargas e minutagens dos atletas que pudessem imprimir o ritmo importante para a gente vencer. […] Não foi preservação, foi visando levar a campo uma equipe mais fresca, que pudesse gerar mais intensidade, que pudesse ter o desequilíbrio da vitória pessoal diante de uma equipe que veio fechada, e eu acho que funcionou bem”.

“Não é uma semana igual às outras. A ansiedade é diferente, mas a ansiedade também é boa, porque faz você estar mais atento aos detalhes e tudo que antecede o clássico. […] Eu não quero tirar o foco do campo. Se a gente começa a enxergar fantasmas em outros lugares, a gente deixa de prestar atenção no jogo. O nosso foco é o jogo, o jogo e o jogo.”

Sobre o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, Roger declarou: “Eu sei muito a respeito do treinador do Grêmio e tenho certeza de que também o treinador do Grêmio tem muito conhecimento de como a nossa equipe joga. E nesse embate, a gente vai decidir quem vai ser mais feliz, quem vai trazer mais contundência, quem vai ter mais volume, quem vai estar emocionalmente mais estável, porque este clássico está movimentando muito as emoções do ambiente externo, e a gente tem que controlar isso bem”.

