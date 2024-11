Porto Alegre Após a retomada dos voos, aeroporto de Porto Alegre ganha Sala Vip para os viajantes

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Espaço oferece Wi-Fi de alta velocidade, amplo buffet de alimentos e bar. (Foto: Divulgação)

Após retomar os voos no mês passado, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganhou uma Sala Vip para os seus passageiros, que podem desfrutar de um ambiente exclusivo com serviços personalizados, relaxando antes do embarque.

A inauguração oficial acontece na tarde desta terça-feira (5). O espaço, administrado pelo W Premium Group, líder no segmento de hospitalidade em aeroportos, oferece Wi-Fi de alta velocidade, amplo buffet de alimentos à vontade e um bar completo. Os clientes contam ainda com banheiros e duchas privativas. As áreas de descanso estão equipadas com poltronas confortáveis e espaços de trabalho.

“A escolha de Porto Alegre reforça o compromisso do W Premium Group em expandir sua presença no Brasil e oferecer serviços de alta qualidade aos viajantes. Com esse investimento, acreditamos estar contribuindo para o desenvolvimento do turismo e dos negócios na Região Sul”, afirmou o CEO do W Premium Group, Ítalo Russo.

“Estamos muito satisfeitos com a nossa parceria com a Fraport, que também está engajada em aprimorar a experiência dos seus passageiros”, prosseguiu.

“É com grande satisfação e orgulho que celebramos a inauguração da W Premium. Reafirmamos nosso compromisso em oferecer serviços de excelência e uma experiência única para nossos passageiros e desejamos sucesso a essa parceria entre W Premium Group e Fraport Brasil”, disse a executiva de contas da Fraport Brasil, Camila Colombo.

Neste primeiro momento, a Sala Vip aceita acesso pelo W Pass e parcerias com a Visa Air Companion, C6 Bank, Sisprime, Assist Card, Hero, Esfera, My Travel Assist, Coris, Harmonica e Mileon Air.

Após a retomada dos voos, aeroporto de Porto Alegre ganha Sala Vip para os viajantes

2024-11-05