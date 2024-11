Polícia Oito criminosos são presos por aplicar o “golpe do bilhete premiado” no RS; uma vítima do grupo perdeu R$ 172 mil

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

A operação da Polícia Civil foi realizada em Cachoeirinha, Gravataí e Sapucaia do Sul Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação da Polícia Civil foi realizada em Cachoeirinha, Gravataí e Sapucaia do Sul. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Illusio IV para combater os crimes de estelionato e associação criminosa praticados por meio do “golpe do bilhete premiado” no Rio Grande do Sul. Oito pessoas foram presas.

A ação foi realizada em Cachoeirinha, Gravataí e Sapucaia do Sul. Além de mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão, houve bloqueios das contas bancárias e sequestro de bens móveis utilizados pelos criminosos. Dinheiro, duas motocicletas e um carro foram apreendidos.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, a investigação iniciou depois que uma idosa, que trabalha como costureira, sofreu um prejuízo de R$ 172 mil ao ser vítima dos criminosos, no início deste ano. A maior parte do dinheiro foi usada pelos bandidos para a compra de dólares em espécie em diferentes casas de câmbio.

Um dos alvos da ação desta terça foi preso pela terceira vez pelo mesmo golpe. Na primeira vez em que foi capturado, ele estava com 10 mil dólares. Na segunda, portava 5 mil dólares.

“Os criminosos utilizam o dinheiro das vítimas para trocar por moeda estrangeira. Outro fator que chamou a atenção da polícia é que os criminosos mantiveram contato via telefone com a vítima nos dias subsequentes ao crime. Eles fizeram isso no intuito de manter a vítima em erro e, dessa maneira, conseguiram convencer a vítima a realizar outras transferências de valores para contas indicadas pelos golpistas. A vítima percebeu que estava sendo enganada somente semanas depois do crime”, informou a Polícia Civil.

2024-11-05