Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e um de prisão preventiva Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), a Operação Adaequare com o objetivo de aprofundar as investigações já em andamento sobre a compra de votos e apropriação de verbas de campanha nas eleições municipais de 2024 em Caraá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e um de prisão preventiva. Um vereador foi preso. Segundo a PF, ele é o principal investigado no esquema por coagir testemunhas no decorrer das apurações.

“A ação visa impedir a continuidade das coações de testemunhas, assim como apreender novas provas que corroborem com a captação ilícita de sufrágio no primeiro turno das eleições de 2024, inclusive, a identificação de outros possíveis envolvidos na prática delituosa”, informou a PF.

“As investigações iniciaram a partir de informações recebidas pelo Ministério Público em Santo Antônio da Patrulha, o qual, após oitivas iniciais, requisitou a abertura de inquérito policial. Após a deflagração da Operação Lisura, em que o principal alvo foi investigado, identificou-se fortes indícios de coação e intimidação de testemunhas no decorrer das investigações”, prosseguiu a corporação.

