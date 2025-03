Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas estaduais no RS

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: EGR/Divulgação A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em nove estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (31).

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em determinados pontos.

No Vale do Taquari, as equipes executam as obras da etapa final da ponte na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Já na ERS-129, entre Muçum e Dois Lajeados, e na RSC-453, entre Westfália e Garibaldi, ocorrem trabalhos de conservação rotineira, com roçadas e limpeza de margens.

Na Serra Gaúcha, a ERS-115, em Gramado, a ERS-020 e a ERS-235, ambas em São Francisco de Paula, recebem serviços de conservação das pistas, com roçada, podas e tapa-buracos.

Já na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral, na ERS-040, as equipes da EGR realizam roçada, tapa-buracos, limpeza, drenagem e poda de árvores entre os quilômetros 11 e 45, em Viamão. A ERS-239, entre Campo Bom e Nova Hartz, recebe os mesmos trabalhos durante os próximos dias.

No Norte do Estado, na ERS-135, entre os quilômetros 60 e 78, em Getúlio Vargas, Erebango e Erechim, ocorrem serviços de conservação rotineira, com roçadas e limpeza de margens.

2025-03-31