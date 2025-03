A líder da extrema direita na França, Marine Le Pen, foi declarada inelegível por cinco anos pela Justiça do país nesta segunda-feira (31). Le Pen foi condenada por desvios de verbas públicas e terá que pagar uma multa de 100 mil euros. Cabe recurso da decisão.

Le Pen lidera as pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições presidenciais na França, em 2027. Com a decisão judicial, ela não poderá disputar o pleito.

Segundo a sentença, a política desviou verbas de gabinete quando era deputada no Parlamento Europeu para pagar funcionários do seu partido, o Reunião Nacional. No julgamento, Le Pen e a legenda argumentaram que o dinheiro foi usado de forma legítima.