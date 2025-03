Porto Alegre Em nove anos, Ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, recolheu quase 1,3 mil toneladas de resíduos

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Diariamente, os materiais são erguidos pelas gaiolas da estrutura, coletados pelas equipes de limpeza urbana e encaminhados para um aterro sanitário Foto: Giulian Serafim/PMPA Diariamente, os materiais são erguidos pelas gaiolas da estrutura, coletados pelas equipes de limpeza urbana e encaminhados para um aterro sanitário. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Em nove anos, a Ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, já impediu que 1,29 mil toneladas de resíduos, como plásticos, pedaços de madeira e animais mortos, chegassem às águas do lago Guaíba. A quantidade recolhida equivale a cerca de 42 carretas que transportam os resíduos para o aterro sanitário de Minas do Leão.

O equipamento está posicionado na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas, desde 2016. A primeira coleta realizada pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) ocorreu em 30 de março daquele ano.

Diariamente, os materiais são erguidos pelas gaiolas da estrutura, coletados pelas equipes de limpeza urbana e encaminhados para o aterro sanitário.

Mantido e coordenado pelo Instituto Safeweb, o projeto tem o apoio das secretarias municipais de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

2025-03-31