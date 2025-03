Polícia Homem é condenado a mais de 15 anos de prisão por espancar morador de rua até a morte em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Câmeras de segurança flagraram o crime Foto: MP/Divulgação Câmeras de segurança flagraram o crime. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O Tribunal do Júri de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, condenou a 15 anos e dois meses de prisão um homem acusado de espancar até a morte, com chutes e pisões na cabeça, um morador de rua no município.

A vítima, de 31 anos, foi agredida no dia 20 de janeiro de 2024 pelo condenado e por mais dois adolescentes, que cumprem medida socioeducativa pelo ato infracional de homicídio qualificado. O homem morreu 29 dias após o ataque em razão de complicações decorrentes das lesões sofridas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima estava dormindo na rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho, no bairro São Bento, quando foi abordada pelo réu, que estava com um grupo de cinco adolescentes, dos quais dois participaram diretamente do homicídio.

Câmeras de segurança flagraram o acusado, de 21 anos, na companhia dos dois adolescentes, retirando algo do bolso da vítima e saindo do local. Logo depois, diante de simples manifestação de desconformidade da vítima com a ação inicial do acusado e de seus comparsas, eles retornaram e, após uma rasteira, com o morador de rua já no chão, desferiram 18 golpes, visando principalmente a cabeça.

O morador de rua teve traumatismo axonal difuso e trauma pulmonar, com necessidade de realização de traqueostomia e supressão de parte da língua. O julgamento foi realizado na semana passada.

