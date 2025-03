Política Lula afirma que é preciso defender todos os dias a democracia daqueles que planejam a “volta do autoritarismo”

16 de março de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é preciso defender “todos os dias” a democracia daqueles que “planejam a volta do autoritarismo”. O petista disse também que, nas últimas quatro décadas, o Brasil deu “passos importantes” para a construção de um País democrático, livre e soberano.

As declarações foram dadas no sábado (15), data que marcou os 40 anos do início da redemocratização no Brasil, depois de 21 anos de regime militar. Em 15 de março de 1985, José Sarney tomou posse interinamente como presidente da República, uma vez que Tancredo Neves, presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, estava hospitalizado. O maranhense foi eleito vice de Tancredo.

“O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas, com extraordinária habilidade e compromisso político, criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988 e mudássemos a história do Brasil”, afirmou Lula, que é aliado político de Sarney.

Lula declarou também que o Brasil “tem enormes desafios”, mas é um “País que cresce com inclusão social, combate à fome e às desigualdades, geração de empregos e um olhar especial para quem mais precisa”.

