Bolsonaro e deputado federal gaúcho Zucco montam estratégia para votação do PL da Anistia

16 de março de 2025

Zucco participou de ato em Copacabana ao lado de Bolsonaro Foto: Divulgação Zucco participou de ato em Copacabana ao lado de Bolsonaro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram neste domingo (16) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma manifestação em defesa da anistia aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

O evento contou com a presença de governadores, líderes religiosos e parlamentares, entre eles o líder da oposição na Câmara, deputado federal Zucco (PL-RS). O gaúcho é um dos principais articuladores da bancada bolsonarista e reforçou a necessidade de mobilização em torno do PL da Anistia, afirmando que a oposição trabalha para acelerar a tramitação do projeto.

Após o evento, Bolsonaro e Zucco foram para a residência do ex-presidente na Barra da Tijuca. O encontro foi visto como um movimento estratégico para alinhar as próximas ações no Congresso, especialmente a articulação para a apresentação do requerimento de urgência que pretende levar o PL da Anistia diretamente ao plenário.

A anistia aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 é uma das principais pautas da direita brasileira.

