Porto Alegre Três toneladas de resíduos são recolhidas após os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Após cada noite de desfile, foram realizados mutirões de limpeza dentro do Complexo Cultural do Porto Seco e no seu entorno Foto: Alex Rocha/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) recolheu três toneladas de resíduos durante os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Complexo Cultural do Porto Seco. As apresentações iniciaram na noite de sexta-feira (14) e terminaram na madrugada deste domingo (16).

Após cada noite de desfile, foram realizados mutirões de limpeza dentro do complexo e no seu entorno, além da varrição da passarela do samba.

“O trabalho dedicado e o comprometimento dos nossos garis, tanto na execução da limpeza quanto na participação no Bloco da Sustentabilidade, foram essenciais para garantir o sucesso do carnaval no Porto Seco. Nossas equipes atuaram intensamente para que todos pudessem aproveitar as festividades, por isso, é essencial que a população faça sua parte e colabore com a manutenção da limpeza realizada”, disse o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

