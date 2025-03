Grêmio Após empate no Beira-Rio, Inter quebra jejum de nove anos e conquista o título do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

O Colorado havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 na Arena. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conquistou neste domingo (16) o seu 46º título do Campeonato Gaúcho após empatar em 1 a 1 com o Grêmio no clássico de número 446, no Beira-Rio. O Colorado havia vencido o jogo de ida, na Arena, por 2 a 0.

Com a conquista, de forma invicta, o Inter soma três títulos a mais do que o Tricolor. O Colorado não levantava a taça do Gauchão desde 2016, quebrando um jejum de nove anos.

O jogo começou bastante intenso, com o Grêmio concentrando mais a posse de bola. Logo aos 2 minutos, o Colorado partiu para cima do adversário e chegou com perigo, em lance depois anulado por impedimento de Carbonero.

As duas equipes passaram a abusar da bola longa e de lançamentos. Carbonero quase marcou ao desviar uma cobrança de escanteio, e Alan Patrick fez Tiago Volpi trabalhar em dois chutes de fora da área.

O Inter perdeu uma chance claríssima nos minutos finais. Alan Patrick cruzou na área na medida, Victor Gabriel subiu e desviou, mas Volpi fez a defesa. No rebote, com o gol aberto, Vitão cabeceou por cima da trave.

O Grêmio tentou abrir o placar com finalizações de fora da área de Camilo e Cristian Olivera, mas sem acertar o alvo. O primeiro tempo terminou sem gols.

Segundo tempo

O Inter abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo com Enner Valencia. Em uma cobrança de falta de longa distância, o atacante acertou o ângulo de Volpi e marcou um golaço, ampliando para 3 a 0 a vantagem do Inter no placar agregado.

Aos 16 minutos, Wagner Leonardo empatou a partida. Em uma cobrança fechada de Lucas Esteves, o zagueiro gremista se antecipou para desviar de cabeça para o gol. O lance foi revisado pelo VAR devido a um possível impedimento de Wagner Leonardo, mas acabou validado após cerca de cinco minutos de análise.

O Grêmio seguiu pressionando para tentar diminuir a vantagem no placar agregado, mas parou na defesa dos donos da casa.

No fim do jogo, houve empurra-empurra entre jogadores das duas equipes. Dodi e Aguirre foram expulsos. A partida terminou com mais de 12 minutos de acréscimo.

