Após acidente doméstico, presidente do Supremo recebe alta de hospital em São Paulo

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, recebeu alta no fim da noite de domingo (19) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele passou menos de 24 horas internado após sofrer um acidente doméstico quando estava em sua casa em Marília (SP).