Celebridades Após acordo, Larissa Manoela terá de indenizar jornalista em R$ 26 mil

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

A atriz Larissa Manoela terá de indenizar a jornalista Fabíola Reipert em R$ 26 mil a título de honorários após acordo entre as partes. A atriz perdeu a ação que moveu contra Fabíola depois da Justiça concluir que Reipert não cometeu dano moral ao insinuar gravidez de Larissa, que na época tinha 14 anos.

“Larissa Manoela, aquela atriz-mirim que começou a namorar bem cedo [agora está com 14 anos], tem sido vista em companhia de outro rapaz. A bola da vez é João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Há rumores nos bastidores de que a menina estaria grávida, devido a uma barriguinha saliente, mas a atriz nega a informação, inclusive não confirma que esteja namorando. O tempo dirá, né?”, apresentava o texto escrito por Fabíola, que acabou sendo retirado do ar.

No começo de junho, as duas partes informaram ao STF (Superior Tribunal Federal), responsável pela instância, que haviam firmado acordo. A atriz pagará os honorários sucumbenciais, R$ 26 mil, em cinco parcelas.

