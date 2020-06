Magazine Cleo posa na banheira e brinca sobre vontade de voltar a beber

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz e cantora brincou nesta segunda-feira sobre como tem se prevenido contra o novo coronavírus Foto: Reprodução/Instagram Atriz e cantora brincou nesta segunda-feira sobre como tem se prevenido contra o novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cleo encantou seus seguidores do Instagram ao posar na banheira. Além de esbanjar beleza no clique, a atriz e cantora brincou nesta segunda-feira (15) sobre como tem se prevenido contra o novo coronavírus e falou de sua vontade de voltar a beber.

“Que um dia a gente possa estar bebendo o equivalente a esse tanto de álcool que passo na mão! Tin-tin”, escreveu ela na legenda da publicação.

Agora com os cabelos mais longos, Cleo usou suas redes para dar dicas de tratamento capilar, e alega que aprendeu com sua mãe, Gloria Pires. “A genética é boa, mas minha mãe me ensinou a fazer touca de vinagre e sigo essa dica. Geralmente, uso um vinagre mais neutro, de maçã. Se for o caso, é só pingar umas gotinhas de lavanda. Adoro o cheirinho de lavanda”, afirma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine