Após acusações de violência doméstica, Manchester United anuncia o afastamento do atacante Antony por tempo indeterminado

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Gabriela Cavallin acusa o ex-namorado Antony de agressão. Jogador nega as acusações. (Foto: Reprodução)

O Manchester United anunciou nesse domingo (10) que o atacante Antony será afastado por tempo indeterminado após as acusações de violência doméstica. O clube afirmou que dará um tempo para que o jogador possa responder ao caso. Inicialmente, o clube marcou para esta segunda-feira (11) o retorno dos jogadores que estavam com suas seleções. O ex-jogador do São Paulo foi cortado por Fernando Diniz após a polêmica vir a público.

“O Manchester United está ciente das acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu retorno até novo aviso, a fim de responder às acusações”, diz o comunicado do clube inglês.

Nas redes sociais, Antony afirmou que decisão foi mútua e voltou a dizer que é inocente: “Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Essa foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros e polêmicas desnecessárias para o clube. Quero reiterar minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e vou cooperar completamente com a polícia para ajudá-la a chegar à verdade. Estou ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível.”

Entenda o caso

Investigado pela Justiça de São Paulo por supostas agressões contra a ex-namorada Gabriela Cavallin, Antony viu provas serem divulgadas no último dia 4. O portal de notícias UOL postou imagens de conversas do jogador com a DJ, nas quais ele faz ameaças severas à moça.

Em uma das conversas entre eles, Gabriela afirma que recebeu “chutes e agressões” de Antony e que queria que ele pedisse perdão. Em seguida, o jogador respondeu: “Perdão”.

Vale destacar que o início da crise foi em junho de 2021, quando Antony jogava no Ajax, da Holanda, mas passou uns dias no Brasil e conheceu Gabriela. Em relacionamento com o jogador, Gabriela ficou grávida em 2022. No entanto, perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez.

“Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três, quatro vezes por semana no hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos”, explicou Gabriela.

A polícia da Inglaterra também confirmou que está investigando o atacante Antony após acusações de agressão à ex-namorada. Em comunicado emitido à imprensa local, a polícia metropolitana de Manchester afirma que está ciente das alegações e que realiza uma investigação para determinar as circunstâncias do caso. “Não comentaremos mais sobre o assunto por enquanto”, diz a nota. As informações são do portal de notícias Terra.

