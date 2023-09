Geral Alerta: novo golpe financeiro tem início com pagamento de 20 reais via Pix

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cilada começa com o contato de uma suposta empresa por WhatsApp. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo golpe financeiro tem vitimado pessoas com a promessa de uma oportunidade rentável disfarçada de marketing digital. A cilada começa com o contato de uma suposta empresa por WhatsApp. Para participar de uma breve pesquisa, a pessoa só precisa indicar seu nome e chave Pix. Em seguida, ela é direcionada para um grupo do Telegram, que são confirma os dados pessoais para a transferência de R$ 20 via Pix.

A partir de então, pelo Telegram, a pessoa recebe desafios diários, como seguir determinado número de perfis no Instagram. Para receber o valor basta enviar um ‘print’. Após alguns dias, a empresa oferece a oportunidade de aumentar os ganhos mediante um pequeno investimento em bitcoins, numa modalidade chamada desafio pré-pago.

A pessoa compra uma cota inicial de R$ 100 reais e recebe R$ 130 reais (30% sobre este valor). Tudo aparentemente seguro, pois vários usuários compartilham seus comprovantes de recebimento.

Novas “oportunidades” de aumentar ganhos são oferecidas, com investimentos a partir de de R$ 800. O desafio passa a ser: perder os R$ 800 reais ou depositar mais R$ 500 reais para fazer um curso sobre como lucrar mais.

Com lucros acumulados em desafios anteriores, muitos embarcaram na tentadora proposta. É nesse momento que ela é excluída do grupo e todas as suas mensagens passam a ser ignoradas ou bloqueadas. A empresa não tem indicação de CNPJ e o domínio do site é alterado periodicamente.

Golpe do 0800

Em outra frente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou um comunicado alertando para os riscos causados pelo crime conhecido como “golpe do 0800”. De acordo com a entidade, os criminosos usam diversas técnicas para enganar o cliente no intuito de obter informações sigilosas, como senhas e números de cartões e, principalmente, levar a pessoa a realizar transações financeiras para o golpista.

“Com a sociedade cada vez mais digitalizada, os bandidos estão criando novas abordagens para golpes aplicados há muito tempo, como, por exemplo, o da falsa central telefônica. Desta vez, os golpistas estão enviando mensagens de SMS para o cliente ou em aplicativos de mensagem informando sobre uma transação suspeita de valor alto em uma compra no varejo, solicitando que ele entre em contato com uma suposta central de atendimento para esclarecer a questão”, diz a Febraban.

No texto da mensagem aparece um número 0800, que supostamente seria uma central telefônica de um banco ou de uma área de cartões de crédito. Eles se utilizam dessa técnica para trazer maior credibilidade para a mensagem.

A Febraban alerta que se trata de golpe de engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões e, principalmente, induzir a pessoa a realizar transações financeiras para o golpista.

Na mensagem, o golpista usa o nome de alguma instituição financeira em mensagens como: “Compra aprovada em um determinado valor em alguma loja do varejo conhecida. Dizem que para confirmar, o cliente deve digitar o número 1, mas que caso desconheça a transação, o consumidor deve ligar para uma central de 0800”.

Como a compra é falsa, ao ligar para a falsa central de atendimento, o golpista diz que a transação está em análise e que por isso ainda não aparece na fatura do cliente. E que para resolver o assunto, o consumidor deve fazer uma transação para regularizar o problema, ou ainda pede dados pessoais, como número de conta e senha, para cancelar a operação. As informações são do jornal O Dia e da Febraban.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/alerta-novo-golpe-financeiro-tem-inicio-com-pagamento-de-20-reais-via-pix/

Alerta: novo golpe financeiro tem início com pagamento de 20 reais via Pix

2023-09-10