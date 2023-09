Geral Novos radares fixos entram em operação em rodovias gaúchas nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Alguns equipamentos foram instalados na Freeway, rodovia que liga Porto Alegre ao Litoral Norte. (Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que 20 novos controladores de velocidade fixos entrarão em operação nas BRs 101, 386, 290 (Freeway) e 448 (Rodovia do Parque), a partir da 0h desta segunda-feira (11), no Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF, os equipamentos foram instalados em pontos críticos para acidentes e têm como objetivo coibir o excesso de velocidade nesses trechos. Confira a localização dos novos radares fixos:

BR-101

– km 86,2 município Osório;

– km 4,7 município Torres;

– km 15,5 município Dom Pedro de Alcântara;

– km 57,6 município de Terra de Areia;

– km 71,8 município Osório.

BR-290

– km 10 município Osório;

– km 31 município de Santo Antônio da Patrulha;

– km 70,9 município de Gravataí;

– km 91 município Porto Alegre;

– km 92,5 município Porto Alegre.

BR-386

– km 270,8 município Fontoura Xavier;

– km 388 município Triunfo;

– km 434,6 município Nova Santa Rita;

– km 245,2 município Soledade;

– km 305 município Pouso Novo;

– km 367,4 município Fazenda Vila Nova;

– km 405,3 município Triunfo;

– km 415,2 município Montenegro;

– km 443 município Canoas.

BR-448

– km 4,1 município Esteio.

Doações

Em outra frente, com o intuito de prestar solidariedade às famílias atingidas na maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em parceria com o governo gaúcho, está promovendo a arrecadação de donativos simultaneamente nas dez praças de pedágios, buscando minimizar os efeitos dos prejuízos ocasionados àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade e precisam de ajuda.

Para atender a coleta por parte dos usuários, a EGR mobilizou toda a sua estrutura física, administrativa e operacional nessa campanha. Os motoristas que circulam pelas rodovias podem fazer as doações diretamente na própria cabine do pedágio, junto ao operador da EGR. Os donativos serão entregues aos núcleos regionais da defesa civil.

O que doar

– Itens de higiene pessoal: papel higiênico, fraldas, pasta e escova de dente, sabonete, shampoo, absorventes e roupa íntima.

– Itens de limpeza: vassouras, rodos, pás, panos e produtos de limpeza.

– Itens de cama: cobertores, travesseiros e cobertas.

– Itens de mesa: talheres e copos descartáveis.

– Itens para animais: ração.

Onde doar

– Nas dez praças pedagiadas localizadas em:

– Boa Vista do Sul: RSC-453 (Km 78,9), trecho Estrela a Garibaldi;

– Campo Bom: ERS-239 (Km 19), trecho Estância Velha a Sapiranga;

– Coxilha: ERS-135 (Km 18,3), trecho Passo Fundo – Erechim;

– Cruzeiro do Sul: RSC-453 (Km 18,9), trecho Lajeado – Venâncio Aires;

– Encantado: ERS-130 (Km 93,9), trecho Lajeado – Guaporé;

– Gramado: ERS-235 (Km 27,5), trecho Gramado – Nova Petrópolis;

– Santo Antônio da Patrulha: ERS-474 (Km 20), trecho até Rolante;

– São Francisco de Paula: ERS-235 (Km 52,9), trecho Gramado – São Francisco de Paula;

– Três Coroas: ERS-115 (Km 23,6), trecho Gramado – Taquara;

– Viamão: ERS-040 (Km 19,5), trecho Viamão a Pinhal.

