Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Presidente deve disputar a reeleição pelo partido, que é um dos pilares do Centrão. Presidente deve disputar a reeleição pelo partido, que é um dos pilares do Centrão. (Foto: Reprodução)

O Partido Liberal (PL) anunciou nesta terça-feira (23) que a filiação do presidente Jair Bolsonaro acontecerá no próximo dia 30 de novembro. O evento deverá ocorrer às 10h30, em Brasília, informou a sigla.

“A definição da data é produto do encontro que, na tarde de hoje, 23, reuniu o presidente da República e o Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto”, diz comunicado do PL.

A data inicial de filiação do presidente projetada pelo PL era segunda-feira (22). Porém, a falta de acordos para candidaturas a governos estaduais, bem como para direções partidárias em estados do Nordeste, levou a uma suspensão do evento partidário.

No comunicado divulgado nesta terça (23), o partido não explica qual foi o teor da conversa que levou a definir a data de filiação de Bolsonaro.

Neste final de semana, o presidente avisou que pretendia definir em breve o seu destino político e que deveria marcar nesta semana um encontro com o dirigente da legenda.

A intenção de Bolsonaro seria de fechar detalhes sobre palanques estaduais para o ano que vem, após a executiva nacional do partido ter acenado com uma “carta branca” para a entrada do presidente, e discutir a lista de candidatos a deputados federais.

“Carta branca” a Bolsonaro

Em conversas reservadas, o presidente já sinalizou que só irá se filiar à sigla quando forem solucionados entraves estaduais, como o apoio do partido em São Paulo, e que, caso ainda restem assuntos pendentes, pode marcar a nova data de filiação para o início do ano que vem.

O desacordo entre Bolsonaro e Valdemar criou um mal-estar na sigla, o que obrigou a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o ex-senador Magno Malta a atuarem como bombeiros, arrefecendo os desentendimentos entre o presidente e o dirigente partidário.

Segundo assessores palacianos, para definir a sua filiação à legenda, o presidente também tem solicitado espaço para aliados dele na executiva nacional do PL, hoje formada em sua maioria por nomes de confiança de Valdemar.

Na última quarta-feira (17), para tentar facilitar a filiação do presidente, a executiva nacional do PL decidiu em dar “carta branca” ao presidente Valdemar Costa Neto para que ele negocie a filiação diretamente com Bolsonaro.

Em nota, o PL afirmou que “está pronto e alinhado para receber o presidente em todos os Estados” e que o presidente nacional da legenda “tem carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação” de Bolsonaro.

