Inter Após afirmação da imprensa chilena, Inter nega a transferência de Aránguiz

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Direção colorada disse que "não existe nada" em andamento Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Direção colorada disse que "não existe nada" em andamento. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

De acordo com a imprensa chilena, Charles Aránguiz estaria se transferindo do Inter para a Universidad de Chile. A direção colorada, no entanto, nega a situação e diz que “não existe nada” em andamento.

Conforme informação divulgada pelo site ADN Deportes, a La U estaria conversando com o volante de 35 anos e o empresário André Cury, braço direito de Fernando Felicevic, representante de Aránguiz. O Inter garante que não mantém nenhuma conversa com qualquer parte para a saída do chileno.

Um dos patrocinadores da Universidad de Chile contribuiria com um percentual do salário do jogador para repatriá-lo, segundo a imprensa local. A expectativa dos chilenos seria avançar nas tratativas até a reabertura da janela de transferências, em 10 de julho.

Aránguiz voltou para o Inter em fevereiro do ano passado. Ele retomou o posto de peça-chave no meio e ajudou a equipe gaúcha a chegar às semifinais da Libertadores. Em 2024, disputou 22 partidas, com um gol e uma assistência. O chileno de 35 anos iniciou no banco de reservas nos três últimos jogos do Inter pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda de acordo com o ADN Deportes, a saída de Aránguiz do Inter estaria ligada a um possível retorno de Oscar ao Beira-Rio, através de um auxílio do empresário André Cury. A direção colorada e o estafe de Oscar negam. Atualmente no Shanghai Port FC, da China, o jogador de 32 anos não deve sair do país asiático antes do fim do vínculo com o clube, em 30 de novembro. Apesar disso, Oscar já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe interessada nele. O agente do jogador é Giuliano Bertolucci.

Coincidentemente, Cury esteve na concentração do Inter em Criciúma (SC) antes da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na quarta-feira (26). O empresário cuida da carreira de alguns atletas do elenco colorado, como Alan Patrick, Bruno Gomes, Matheus Dias e Rômulo, além de ter intermediado as chegadas de Aránguiz, Borré e Rochet ao clube.

Na manhã de quinta-feira (27), o Inter oficializou a venda de Maurício ao Palmeiras e vai ao mercado para buscar uma peça para o meio-campo. Novas saídas e chegadas não são descartadas nos bastidores.

Após afirmação da imprensa chilena, Inter nega a transferência de Aránguiz

2024-06-28