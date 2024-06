Grêmio Grêmio vence Atlético-MG por 2 a 1 e ingressa no G-8 do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Com gols de Giovaninha e Cássia, Tricolor ocupa o 6ª lugar na competição Foto: Daniela Veiga/Atlético-MG

Fora de casa, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), o Grêmio venceu o Atlético-MG na tarde de quinta-feira (27) por 2 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols do jogo foram marcados por Giovaninha e Cássia para o Tricolor, e Anny Marabá, para as Vingadoras.

Aos três minutos, Giovaninha sofreu uma falta perigosa próxima da área. Após um bate e rebate, a bola sobrou nos pés da atacante gremista, que chutou para a rede e marcou o primeiro gol do Grêmio no jogo. Aos seis minutos, o grande lance da etapa inicial: Cássia percebeu que a goleira adversária estava adiantada, deu um toque por cobertura de fora da área e ampliou o placar para o Tricolor.

Na sequência, a arbitragem marcou um pênalti para o Atlético-MG. A goleira Vivi pulou no canto certo, mas a bola passou por baixo, diminuindo para as donas da casa. Os minutos seguintes foram de um jogo mais disputado no meio de campo, com menos chances no ataque. Porém, aos 17 minutos, Karol Alves encostou com a mão na bola dentro da área, e a penalidade para o Grêmio foi assinalada. Ludmila cobrou, mas a bola bateu na trave.

Em busca de ampliar o placar, as Gurias Gremistas mantiveram a pressão, apostando na jogada ensaiada em cobrança de falta. Ludmila cruzou para Giovaninha na área, que conseguiu o escanteio. Na batida, a bola ficou com Tayla, que tentou cruzar, mas foi travada pelas adversárias. Ludmila novamente teve boa oportunidade ao ficar cara a cara com Marcelle, mas a goleira defendeu. O Grêmio seguiu buscando novamente o gol até o apito final, mas o placar se manteve o mesmo desde os dez minutos da primeira etapa.

Segundo tempo

O Tricolor voltou para o segundo tempo sem trocas. Aos dois minutos, teve a primeira oportunidade, mas a bola parou nas mãos da goleira adversária. Diferente da etapa inicial, a goleira gremista Vivi foi mais acionada e, aos oito minutos, fez grande defesa, impedindo o empate das Vingadoras.

A primeira alteração do Grêmio aconteceu aos 18 minutos, quando Gisele e Shashá entraram nos lugares de Ludmila e Caty, respectivamente. Pouco tempo depois, Cássia, que já tinha marcado no primeiro tempo, teve boas chances para fazer mais um gol aos 20 minutos e aos 22, porém, Marcelle defendeu. A outra grande oportunidade aconteceu com Gisele, que recebeu livre, driblou a goleira, mas foi cortada por Lorena.

Na sequência, a técnica gremista Thaissan Passos promoveu as entradas de Manu Balbinot e Luana Spindler e as saídas de Dayana Rodríguez e Giovaninha. Já no final do jogo, Dani Barão levou cartão vermelho, assim como Sheila. Nos acréscimos, Rafa Levis entrou no lugar de Luana e, em seu primeiro lance no jogo, encontrou Manu entrando na área, que chutou para fora.

O apito final decretou a vitória das Gurias Gremistas. Com o resultado, o Grêmio entra na zona de classificação do campeonato. Com 20 pontos conquistados, o Tricolor sobe para a 6ª colocação. O time encerrou a sequência de jogos atrasados em relação aos adversários e volta a campo após a Data Fifa, em 17 de agosto, quando enfrenta o Real Brasília, às 17h, pela 14ª rodada.

