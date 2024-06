Política Após anulação do leilão para compra de arroz, governo federal publica a exoneração do secretário de Política Agrícola

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Geller negou à imprensa que tenha pedido demissão Foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados Geller negou à imprensa que tenha pedido demissão. (Foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados) Foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados

A exoneração do secretário nacional de Política Agrícola, Neri Geller, foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira (12). A portaria indica que a demissão partiu do próprio governo.

A saída de Geller do Ministério da Agricultura aconteceu após o governo federal anular o leilão para importação de 263 mil toneladas de arroz. A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) justificou que há indícios de incapacidade técnica e financeira das empresas vencedoras.

Um ex-assessor de Geller, que também é sócio do filho do ex-secretário em outras empresas, foi um dos negociadores do leilão.

Na terça-feira (11), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que Geller havia pedido demissão. “Não há fato que desabone ou que gere qualquer tipo de suspeita, mas, de fato, gerou transtorno e, por isso, [Geller] colocou o cargo à disposição. Ele pediu demissão e eu aceitei”, afirmou Fávaro a jornalistas.

No entanto, a portaria publicada pelo Ministério da Agricultura nesta quarta-feira indica apenas que Geller foi exonerado, sem constar que a saída foi “a pedido”.

Geralmente, quando é o servidor que pede para deixar o cargo, a portaria no Diário Oficial da União indica que a exoneração atende ao desejo do funcionário.

Geller negou à imprensa que tenha pedido demissão. Ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal, ele foi um dos poucos nomes ligados ao agronegócio que apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.

